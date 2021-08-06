При крушении самолета на Аляске погибли шесть человек

При крушении самолета на Аляске погибли шесть человек
Самолет разбился на Аляске. Фото: pixabay

На Аляске 5 августа разбился легкомоторный экскурсионный самолет. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли.

По данным береговой охраны штата, о крушении самолета стало известно в четверг в 11:20 по местному времени (22:20 по московскому). В это время был подан сигнал бедствия. Об этом сообщает издание Alaska Public Media.

Легкомоторный самолет рухнул над территорией национального заповедника «Туманные фьорды», что в 12 километрах от города Кетчикан. Упавший летательный аппарат затонул. На месте ЧП работали спасатели-водолазы. Они вытащили на берег тела шести человек: пилота и пяти пассажиров. Никто не выжил.

Как сообщает агентство Ассошийэтед Пресс, пассажиры самолета 5 августа прибыли в Кетчикан на круизном судне Nieuw Amsterdam.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажирский самолет экстренно сел в Крыму из-за проблем с двигателем.

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