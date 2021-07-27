Пассажирский самолет экстренно сел в Крыму из-за проблем с двигателем

Пассажирский самолет Boeing экстренно приземлился в Симферополе из-за технических проблем с двигателем. Рейс обслуживала авиакомпания «Якутия».

Как сообщает РИА Новости, лайнер, летевший из Якутии в Крым, благополучно приземлился в аэропорту Симферополя в пять часов вечера по московскому времени. Перед посадкой командир самолета сообщил о проблемах с одним из двигателей и запросил экстренную посадку.

По данным экстренных служб, на борту воздушного судна находились 165 пассажиров. Перед приземлением пилот сообщил диспетчерам о вибрации в двигателе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, летевший из Минска в Анталью, сел в Москве на одном двигателе. У самолета Boeing-737, который летел из Минска в Анталью, сработал датчик неисправности, поэтому судно подавало сигнал тревоги над Белгородской областью.