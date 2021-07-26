Самолет, летевший из Минска в Анталью, сел в Москве на одном двигателе

Воздушное судно, на котором находилось 214 человек, благополучно село в Подмосковье, в Домодедово 26 июля. Однако сделать это удалось, используя лишь один двигатель.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источник.

У самолета Boeing-737, который летел из Минска в Анталью, сработал датчик неисправности, поэтому судно подавало сигнал тревоги над Белгородской областью.

В данный момент авиалайнер находится на стоянке.

Ранее сообщалось, что самолет летел в обход Украины. А когда судно подало тревожный сигнал, то снизилось и развернулось на северо-северо-восток. Авиалайнер поменял свой курс. Сначала он направился в сторону Воронежа, а затем, из-за нехватки топлива, отправилось в Москву.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области в Гатчине сотрудники транспортной полиции задержали 33-летнюю женщину, которая устроила дебош в привокзальном кафе.