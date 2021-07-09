В Гатчине женщина, не получившая алкоголь, ударила продавщицу кулаком

В привокзальном кафе Гатчины женщина набросилась на продавщицу с кулаками. Фото: pixabay

В привокзальном кафе Гатчины женщина набросилась на продавщицу с кулаками. Фото: pixabay

В Ленинградской области в Гатчине сотрудники транспортной полиции задержали 33-летнюю женщину, которая устроила дебош в привокзальном кафе.

Как сообщает УТ МВД России по СЗФО, агрессивная женщина получила отказ в продаже алкоголя. Дебоширка решила отомстить, она ударила продавца и разбила остекление витрины.

Так, продавщица придорожного кафе написала заявление о том, что на нее напала некая женщина.

Выяснено, что конфликт случился в связи с тем, что покупательница отказалась надевать защитную маску, приобретая алкоголь.

Женщину охватил гнев и она стала бросать в своего внезапного оппонента первое, что попалось под руку. А именно куски асфальта. Затем в ход пошли кулаки.

В результате случившегося потерпевшая получила удар в лицо, а заведение лишились стеклянной витрины.

Следствие СПб-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленницы возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство».

Данной статьей предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Фигурантке же избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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