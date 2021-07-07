«Два часа стоял мат»: Ваенга рассказала о дебоширке, напавшей на её семью в самолете

Минувшей ночью петербуржцам, летевшим с Кипра в Северную столицу, пришлось задержаться на борту из-за дебоша с участием Елены Ваенги. Многие сочли известную певицу виновницей скандала, но все оказалось иначе.

В ночь с 6 на 7 июля пассажиров рейса «Ларнака — Петербург» заставили задержаться на борту самолета после приземления. Причиной стало ожидание полиции, которую вызвали после скандала с певицей Еленой Ваенгой. Звезда решила прояснить ситуацию и в красках описала произошедшее в своем Instagram.

По словам Ваенги, она летела бизнес-классом вместе со своей семьей, мужем и ребенком. Певица сразу оговорилась, что хейтеры, которые начнут упрекать её в выборе «бизнеса» вместо «эконома», будут правы. «Летать надо в эконом-классе, потому что в бизнесе бесконтрольно наливают», — подчеркнула звезда и добавила, что скандал во многом спровоцировал именно этот факт.

Неизвестная ей женщина, перебрав с алкоголем, стала высказывать все, что думает о певице, не стесняясь в выражениях, хотя рядом сидел маленький сын Ваенги. По словам артистки, мальчик расплакался и спрашивал: «Мама, что ты ей сделала?». Позже к скандальной пассажирке присоединился её супруг. Мужчина стал грубить и сидящим поблизости людям, приняв их за охранников звезды.

Певица все это время молчала, не реагируя не оскорбления. Ваенга также отметила, что была абсолютно трезва во время полета. «Я не употребляла. Умею и знаю, когда, но я летела с мужем и ребенком», — рассказала артистка.

Конфликт, однако, не угасал. В итоге капитан судна принял решение вызвать полицию. Именно поэтому выход задержался не только для пассажиров бизнес-класса, но и для путешественников, летевших домой «экономом». Ваенга, по её словам, пыталась уговорить правоохранителей выпустить ни в чем не повинных людей, но дебоширы начали конфликтовать и с полицией, поэтому покинуть салон пассажирам удалось только после того, как нарушителей увели в отдел.

«Я бы принесла извинения, если бы хоть немного была виновата в произошедшем. Я ни словом, ни полсловом не способствовала даже к микроподдержанию этого скандала», — заключила певица.

В транспортном управлении МВД России по Северо-Западу проинформировали, что в дежурную часть доставили 63-летнего мужчину и 49-летнюю женщину, которых забрали с рейса «Ларнака — Петербург» за нецензурную брань и неподобающее поведение. В их отношении составили административный протокол и оштрафовали за мелкое хулиганство.

Есть, однако, и другой взгляд на эту ситуацию. Муж скандалистки рассказал «Пятому каналу», что Ваенга «опирала ноги на переборку», причем была без носков или обуви. Пара обратилась за помощью к стюардессе, но или та побоялась сделать замечание звезде, или певица проигнорировала просьбу, уверен мужчина. Более того, петербуржец утверждает, что полицейские не стали затевать разбирательство, просто проверили паспорта супругов и отпустили.