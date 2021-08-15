За сутки от коронавируса умерли 43 жителя Петербурга

За сутки от коронавируса умерли 43 жителя Петербурга
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

Сегодня, 15 августа, оперативный штаб по борьбе с ковид-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 43 случая.

Город сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 58 смертей за сутки. Следом идет Нижегородская область — 28 летальных исходов. В Ленинградской области от умерли еще 17 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 19 981 жителя Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 170 499 человек, в том числе 816 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России третий день подряд фиксируют максимум смертей от COVID.

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