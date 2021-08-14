В России третий день подряд фиксируют максимум смертей от COVID

В России третий день подряд фиксируют максимум смертей от COVID
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

На территории РФ зафиксировали 819 летальных исходов среди пациентов с диагностированным коронавирусом.

Об этом стало известно в субботу, 14 августа. Согласно данным Оперштаба, это уже третий антирекорд подряд. Отметим, что в столице за этот период ушли из жизни 57 пациентов, в больницах Петербурга – 42, в Иркутской области – 39.

Общее количество умерших за все время пандемии составляет 169 683 человек.

При этом положительный тест на коронавирус сдали 22 144 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у россиянина обнаружили рекордные 27 тысяч антител после «Спутника V». Мужчина два раза сдавал анализы, чтоб убедиться в правильности результатов.

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