В России третий день подряд фиксируют максимум смертей от COVID

На территории РФ зафиксировали 819 летальных исходов среди пациентов с диагностированным коронавирусом.
Об этом стало известно в субботу, 14 августа. Согласно данным Оперштаба, это уже третий антирекорд подряд. Отметим, что в столице за этот период ушли из жизни 57 пациентов, в больницах Петербурга – 42, в Иркутской области – 39.
Общее количество умерших за все время пандемии составляет 169 683 человек.
При этом положительный тест на коронавирус сдали 22 144 человека.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у россиянина обнаружили рекордные 27 тысяч антител после «Спутника V». Мужчина два раза сдавал анализы, чтоб убедиться в правильности результатов.