В Петербурге выявили 1668 новых случаев коронавируса

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1668 зараженных.

Об этом сегодня, 15 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 556 610 местных жителей. При этом 529 649 заболевших смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1561 за последние сутки сутки.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на первом месте. Второй стала Москва — 1954 случая. На третьем месте Московская область — 1359.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России третий день подряд фиксируют максимум смертей от COVID.