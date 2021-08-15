Александру Беглову понравилась концепция развития аэродрома «Горская»

Александру Беглову понравилась концепция развития аэродрома «Горская»
В планах на будущее - создать музей воздухоплавания и площадки парка «Патриот». Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Градоначальник Петербурга Александр Беглов выступил за проект развития аэродрома «Горская» в Курортном районе города.

Как сообщает Администрация Петербурга, о концепции говорили в субботу, 14 августа, на фестивале «Небо России».

В разговоре участвовали председатель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России Александр Колмаков, руководитель регионального отделения Саид Тулаков и выпускники аэроклуба — летчики-космонавты.

Концепция развития предполагает, что будут выполнены программы и проекты по патриотическому воспитанию молодежи.

Кроме того, специалисты возьмутся и за развитие парашютной подготовки в центре. Здесь собираются создать зоны для парашютного и парамоторного спорта, а еще для беспилотных летательных аппаратов с авиамоделизмом.

Помимо прочего, концепция предполагает преобразование взлетно-посадочной полосы. Кроме самолетной площадки появится еще и площадка для вертолетов.

В настоящий момент Западный военный округ направил на аэродром военную технику, там организована выставка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов побывал на пешеходном переходе через ж/д пути на Туристской.

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Александру Беглову понравилась концепция развития аэродрома «Горская»