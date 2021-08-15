Петербургский музей Бродского «Полторы комнаты» хотят выселить

Петербургский музей Бродского «Полторы комнаты» хотят выселить
Музей Бродского получил уведомление. Учреждения захотели выселить из здания. Фото: скриншот Instagram

Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты», находящийся на Литейном проспекте дома 24, прислали уведомление о выселении из дома Мурузи.

Как сообщается в социальной сети Instagram музея, руководителю учреждения прислали официальное письмо от фонда создания этого музея.

В документе сообщили, что с 30 августа текущего года предполагается расторжение договора о безвозмездной передаче мемориальной квартиры музею.

Однако, в письме также говорится, что фонд создания музея не исключает появление нового договора, который будет заключен на новых условиях передачи помещения.

«Суть письма, на наш взгляд, очевидна. Некоторые представители фонда в частном порядке дают устные комментарии, дескать, письмо лишь формальность, но это не следует из сути документа, полученного нами», — объяснили в музее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что COVID отменил осенний праздник фонтанов в «Петергофе».

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