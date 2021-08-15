В Петербурге выявили минимальный прирост больных COVID за 1,5 месяца

В Петербурге выявили минимальный прирост больных COVID за 1,5 месяца
В Петербурге выявили самое низкое число заболевших за 1,5 месяца. Фото: unsplash

За минувшие сутки от последствий коронавируса в Петербурге скончались 43 человека.

За последние 24 часа в Российской Федерации зафиксировали 21 624 новых случая COVID, в том числе 8,1% из них не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Максимальный прирост традиционно выявлен в Москве и Петербурге — 1 954 и 1 668 соответственно. Для города на Неве это минимальный показатель, если считать с 30 июня. При этом в Ленинградской области коронавирус подхватили ещё 230 человек.

Так, в общей сложности на сегодняшний день в РФ зафиксировано 6,6 млн случаев коронавируса. 170 тысяч пациентов не смогли побороть болезнь.

В городе на Неве количества больных ковидом достигло 556 тысяч, скончалось порядка 20 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснила причины потери обоняния при коронавирусе.

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