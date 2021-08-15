Вратарь петербургского СКА Самонов: важно честно выполнять свою работу

Вратарь петербургского СКА и сборной России по хоккею Александр Самонов рассказал о подготовке к предстоящему сезону, плану по «сухарям» и желании показать себя на Олимпийских играх в Пекине.

Об этом сообщает Nevasport.

Голкипер объяснил, что предсезонную подготовку команда проходит в плановом режиме. Все силы брошены на то, чтобы завоевать Кубок Гагарина.

Известно, что и в прошлом сезоне, и в этом существует высокая конкуренция за место на воротах. По мнению Самонова, чтобы стать основным голкипером важно честно выполнять свою работу.

Быть прогрессивным вратарем Александру Самонову помогает внимание. Он ответственно подходит к советам тренеров, а также сосредоточенно отсматривает видеозаписи с тренировок и игр.

Последний сезон и результаты выступления на ЧМ в Латвии, и в СКА вратарь оценил положительно, заявив, что не хватило совсем немного до золота.

Также Самонов объяснил, что отметил отличия между тренерами Валерием Брагиным и Игорем Ларионовым. Первый четко ставит задачу и строго спрашивает за ее выполнение. Ларионов же спокойно дает советы и направляет игроков.

Коронавирусных ограничений голкипер почти не заметил на играх СКА. Напротив, отсутствие болельщиков делает спортсменов сильнее.

Для Александра Самонова отразить все атаки команды соперника и не пропустить ни одной шайбы в свои ворота — не является главной целью. Спортсмен заявил, что желает помочь своей команде победить, попасть на Олимпиаду и выиграть Кубок Гагарина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легендарный хоккейный вратарь Тони Эспозито умер от рака.