Течение Covid в Петербурге: 500 — в реанимации, 200 — на ИВЛ

Течение Covid в Петербурге: 500 &#8212; в реанимации, 200 &#8212; на ИВЛ
За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано наименьшее число заболевших коронавиурсом за последние 1,5 месяца. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Петербурге привитыми от коронавируса стали более 1,4 млн человек.

Продолжают лечиться в стационарах с ковидом и пневмониями в городе на Неве 4 860 человек, из них 497 находятся в реанимационных палатах, а 227 на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает оперативный штаб.

В общей сложности в Северной столице больных Covid принимают 20 стационарах, также открыто 163 пункта вакцинации. Развёрнуто 6 735 коронавирусных коек, в том числе 42,46% из них свободны. На амбулаторном лечении находятся 37,5 тыс. человек, на карантине — 1 415 человек.

В данный момент в Северной столице вакцинацию прошли 1 млн 409,5 тыс. горожан, в том числе 1 млн 242 тыс. полностью закончили цикл вакцинации. Запас препарата против COVID-19 в городе составляет 266,5 тыс. доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы могут записаться на прививку от ковид «ВКонтакте».

ивл коронавирус новости СПб реанимация


 

Новости партнеров
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
В подъезде Петербурга мужчина избил и изнасиловал женщину
В подъезде Петербурга мужчина избил и изнасиловал женщину
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Обводном канале загорелся чердак набитый мусором
Течение Covid в Петербурге: 500 — в реанимации, 200 — на ИВЛ
Доктора из Петербурга создали упражнения для реабилитации после ковида
Грозы, ливни и сильный ветер. Как начнется неделя в Петербурге
В Ленобласти неделя начнется с дождей, ветра и +11 градусов
В центре Петербурга мужчине несколько раз выстрелили в грудь
Пришлось стрелять: в Шушарах пьяный мужчина бил полицейского молотком
Самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы