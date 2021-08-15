Течение Covid в Петербурге: 500 — в реанимации, 200 — на ИВЛ

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано наименьшее число заболевших коронавиурсом за последние 1,5 месяца. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировано наименьшее число заболевших коронавиурсом за последние 1,5 месяца. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Петербурге привитыми от коронавируса стали более 1,4 млн человек.

Продолжают лечиться в стационарах с ковидом и пневмониями в городе на Неве 4 860 человек, из них 497 находятся в реанимационных палатах, а 227 на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает оперативный штаб.

В общей сложности в Северной столице больных Covid принимают 20 стационарах, также открыто 163 пункта вакцинации. Развёрнуто 6 735 коронавирусных коек, в том числе 42,46% из них свободны. На амбулаторном лечении находятся 37,5 тыс. человек, на карантине — 1 415 человек.

В данный момент в Северной столице вакцинацию прошли 1 млн 409,5 тыс. горожан, в том числе 1 млн 242 тыс. полностью закончили цикл вакцинации. Запас препарата против COVID-19 в городе составляет 266,5 тыс. доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы могут записаться на прививку от ковид «ВКонтакте».