Названы симптомы одного из самых опасных видов рака

Ученые из Колумбийского университета (США) назвали симптомы одного из самых агрессивных видов рака.
Согласно исследованию, которое опубликовано на сайте ColumbiaSurgery, желтизна кожи и белков глаз являются признакам одного из самых опасных видов опухолей — рака поджелудочной железы, по ним можно диагностировать заболевание на ранней стадии
Среди симптомов также названы нарушение работы желудочно-кишечного тракта, острая боль в районе поясницы на протяжении нескольких недель, внезапный диабет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что арбузы и дыни богаты не полезными веществами, а нитратами, которые негативно сказываются на здоровье человека. В некоторых случаях они влияют на развитие онкологии.