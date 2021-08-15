Названы симптомы одного из самых опасных видов рака

Названы симптомы, с которым нужно обращаться к врачу. Фото: pixabay

Названы симптомы, с которым нужно обращаться к врачу. Фото: pixabay

Ученые из Колумбийского университета (США) назвали симптомы одного из самых агрессивных видов рака.

Согласно исследованию, которое опубликовано на сайте ColumbiaSurgery, желтизна кожи и белков глаз являются признакам одного из самых опасных видов опухолей — рака поджелудочной железы, по ним можно диагностировать заболевание на ранней стадии

Среди симптомов также названы нарушение работы желудочно-кишечного тракта, острая боль в районе поясницы на протяжении нескольких недель, внезапный диабет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что арбузы и дыни богаты не полезными веществами, а нитратами, которые негативно сказываются на здоровье человека. В некоторых случаях они влияют на развитие онкологии.