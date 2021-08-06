Врач заявил, что из-за арбузов и дынь бывает рак

В арбузах могут быть нитраты. Фото: Pixabay

В арбузах могут быть нитраты. Фото: Pixabay

Все дело в удобрениях, которыми подкармливают бахчевые культуры.

Врач-диетолог Альбина Ермоленкова рассказала о риске онкологического заболевания, если человек есть арбузы или дыни с нитратами. Об этом сообщает «360».

Дело в том, что бахчевые культуры могут подкармливать азотистыми удобрениями для быстрого созревания. Как итог: такие арбузы и дыни богаты не полезными веществами, а нитратами, которые негативно сказываются на здоровье человека. В некоторых случаях они влияют на развитие онкологии.

«Нитраты нарушают транспортную функцию крови, влияют на уровень гемоглобин. Потом это может привести к недостатку кислорода в тканях, что особенно плохо для детей и для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями»,

— добавила Ермоленкова.

Также нитраты могут стать причиной отравления, так что стоит быть внимательнее при выборе дынь и арбузов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт назвал факторы, которые помогут выбрать спелый и качественный арбуз.