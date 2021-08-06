Эксперт назвал факторы, которые помогут выбрать спелый и качественный арбуз

Арбуз — главный «хит» августа на рыночных прилавках и полках супермаркетов. Эксперт Роскачества Ирина Козий рассказала, как не ошибиться с выбором спелой ягоды.

Стоит учитывать, что арбузы бывают разных видов — вес одних колеблется в пределах 1,5 кг, другие имеют необычную, например, квадратную форму, третьи — тонкие и мягкие, почти незаметные косточки. Специалист отмечает, что следует выбирать средний по размерам плод — не самый крупный и не самый маленький в партии.

Качественный арбуз выглядит свежим, целым и чистым, а его корочка становится матовой при созревании. Полосы на набравших спелость арбузах соответствующего сорта становятся более контрастными. Также степень созревания можно определить по земляному пятну — месту, на котором арбуз лежал на земле. Поскольку туда не поступает свет, а значит, не вырывается хлорофилл, оно становится ярко-желтого цвета. Наличие такого пятна говорит о том, что арбуз собрали вовремя. Однако важно помнить, что земляное пятно должно быть только одно.

Также для проверки спелости можно постучать по плоду. Звук должен быть средним — не глухим и не звонким, а скорее гулким, похожим на вибрацию, рассказывает генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.

Многие покупатели стараются ориентироваться на высохший арбузный хвостик, который якобы сигнализирует о зрелости плода, однако это не совсем так. Иногда хвостик может высохнуть в процессе транспортировки, даже если арбуз на самом деле зеленый. Для этого нужно всего 3-4 дня.

Другой распространенный способ определения качества арбуза — сжатие плода. Считается, что спелая ягода должна издать характерный треск. Однако такой метод непоказателен, поскольку арбуз хрустит всего один раз и, скорее всего, это уже произошло при транспортировке. Повторное надавливание может лишь ввести в заблуждение.

Стоит избегать дефектов на поверхности арбуза: побитостей, рубцов и трещин. Однако важно понимать, что повреждения — следствие хранения и транспортировки ягоды, а не уколов с нитратами. Прокол от шприца приведет к гниению плода, что невыгодно, в первую очередь, самому продавцу.

При этом специалист Роскачества Артем Соколов объясняет, что нитраты используются для питания растений — плод как бы «съедает» их в процессе роста. Таким образом, единственный шанс купить арбуз с повышенным содержанием нитратов — это приобрести сильно недозревшую ягоду. Но и в этом случае нитраты, вероятнее всего, будут только в корке (поэтому догрызать арбуз до белой части не стоит, даже если он спелый).

А вот заработать диарею или кишечную инфекцию можно легко, если не соблюдать простые правила: арбуз насыщен клетчаткой, обладающей слабительным эффектом, поэтому лучше не есть больше одного килограмма ягоды в день, а перед употреблением в пищу плод необходимо тщательно вымыть с мылом, чтобы избежать попадания внутрь бактерий и микробов.

Следствия неумеренного поедания или недостаточной гигиены часто приписывают воздействию нитратов, но на деле это не так. По этой же причине не стоит покупать разрезанный арбуз или просить продавца разрезать плод, чтобы проверить цвет.