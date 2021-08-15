В Приморском районе от курьера под угрозой оружия отобрали еду

В Приморском районе от курьера под угрозой оружия отобрали еду
От курьера отобрали еду. Фото: unsplash.com

Вечером 15 августа в Приморской районе Петербурга произошел необычный инцидент.

Местный житель заказал еду, но не захотел платить за доставку. В группе «Дорожный инспектор» соцсети «Вконтакте» сообщается, что около 18:00 часов вечера по адресу Комендантский проспект, дом 34 курьер привез заказ в квартиру, однако вместо оплаты перед ним закрыли дверь, а еду по угрозой оружия отобрали.

«Поступила заявка, что курьер привез заказ в квартиру, но вместо суммы в 1090 рублей, заказчик под угрозой ружья отобрал еду и закрыл дверь», — говорится в сообщении.

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

еда курьер приморский район


 

Новости партнеров
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Скандальная история строительства петербургской дамбы
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мотоциклист пострадал после ДТП в Выборгском районе
В ОЖД объяснили причину задержку поезда до Петрозаводска
В Приморском районе от курьера под угрозой оружия отобрали еду
Названы симптомы одного из самых опасных видов рака
Семак: «Достаточно обидный пенальти не позволил победить»
Сотрудники ДПС устроили погоню за водителей каршеринга на Оптиков
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ
В Москве застрелили мужчину