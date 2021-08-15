В Приморском районе от курьера под угрозой оружия отобрали еду

Вечером 15 августа в Приморской районе Петербурга произошел необычный инцидент.

Местный житель заказал еду, но не захотел платить за доставку. В группе «Дорожный инспектор» соцсети «Вконтакте» сообщается, что около 18:00 часов вечера по адресу Комендантский проспект, дом 34 курьер привез заказ в квартиру, однако вместо оплаты перед ним закрыли дверь, а еду по угрозой оружия отобрали.

«Поступила заявка, что курьер привез заказ в квартиру, но вместо суммы в 1090 рублей, заказчик под угрозой ружья отобрал еду и закрыл дверь», — говорится в сообщении.

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

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