Бандитский Петербург напомнил о себе: в ресторане переговоры бизнесменов прервала стрельба

Бандитский Петербург напомнил о себе: в ресторане переговоры бизнесменов прервала стрельба
Мужчина выстрелил оппоненту в живот. Фото: pixabay

В Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

Как сообщает «Фонтанка», 11 июня примерно в 16:00 двое южных мужчин встретились в ресторане «Изюм» на улице Ушинского, чтобы обсудить деловые вопросы.

Разговор крепких и спортивных предпринимателей набирал обороты. В результате этого началась стрельба.

Так, у одно из них пуля в животе. При этом другого уже разыскивают правоохранительные органы.

Известно, что пострадавший предприниматель отправился в больницу, у него в животе пуля, а второй скрылся с места происшествия. Так, его «Ауди А6» ищет полиция.

Сообщается, что с места происшествия с пулевым ранением в живот скорая забрала 36-летнего уроженца Азербайджана.

Однако он пока не в состоянии вспомнить, с кем разговаривал.

В данный уголовный розыск и наряды полиции в поиске его ровесника и земляка, который лихо покинул ресторан «Изюм».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три человека погибли в результате стрельбы на Корфу.

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