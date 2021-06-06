Три человека погибли в результате стрельбы на Корфу

В районе Дасиа на острове Корфу (Греция) произошла стрельба.

В результате происшествия погибли трое — французская супружеская пара, проживающая в этом районе, а также преступник, сообщает ERT.

Инцидент произошел примерно в 11.30 рядом с большим гостиничным комплексом. По предварительной информации, причиной произошедшего стали финансовые или имущественные споры.

Источники сообщают, что стрелку 55-60 лет, он отец полицейского. Сообщается, что стрельбу он открыл из охотничьего карабина. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.