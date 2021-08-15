Стало известно, как долго в России продержится аномально теплая погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что Аномально теплая погода продержится до середины недели.

«Это значит, что вся прогностическая карта будет окрашена красным и красноватым цветом, что означает — температура выше нормы», — цитирует его РИА «Новости».

В Поволжье температурный фон будет выше 25 градусов, на нижней Волге температура воздуха будет достигать 38-40 градусов.

«Максимальные температуры в Якутии — 25-29 градусов. На юге Хабаровского края и в Амурской области везде высокая температура, выше 25 градусов», — сказал синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов пообещал петербуржцам теплую погоду в августе — температура будет на 2-3 градуса выше нормы. Синоптик рассказал, что погода последний месяц лета будет сопровождаться кратковременными дождями, ливнями и грозами.