16 августа в Сестрорецке проверят теплосети и отключат воду

16 августа в Сестрорецке проверят теплосети и отключат воду
В домах Курортного района отключат горячую воду. Фото: Pixabay

В Курортном районе Петербурга 16 августа «Петербургтеплоэнерго» начнет проверку тепловых сетей на территории некоторых улиц Сестрорецка.

Как сообщает пресс-служба предприятия, на плотность и прочность проверят тепловые сети котельной, находящейся на улице Инструментальщиков, дома 8, лит. Е, и внутриквартальных распределительных сетей от 8 ЦТП.

Известно, что данная котельная предоставляет тепло и подачу горячей воды в 126 зданий Курортного района.

Проверка трубопроводов начнется в 9:00 на территории ограниченной несколькими улицами.

Инструментальщиков, Транспортной, Ново-Гагаринской, Токарева и Дубковским шоссе.

Стоит отметить, что котельная прекратит свою работу на 5 дней, с 16 по 20 августа. В это время подача горячей воды будет ограничена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам назвали способ меньше платить за коммуналку.

горячая вода курортный район новости СПб Петербургтеплоэнерго


 

Новости партнеров
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге горит Северный завод на Коломяжском проспекте
16 августа в Сестрорецке проверят теплосети и отключат воду
На обгоревшем теле ребенка под Выборгом нашли провод
В Пушкине ребенок отравился таблетками
Петербуржцы видят в прививке от ковида корыстные цели государства
В Ломоносове пенсионерку обманули на полмиллиона рублей
В Калининском районе Петербурга сделают три пешеходных перехода
Таксист со знакомым ограбили мужчину, угрожая ножом в Петербурге