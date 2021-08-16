16 августа в Сестрорецке проверят теплосети и отключат воду

В Курортном районе Петербурга 16 августа «Петербургтеплоэнерго» начнет проверку тепловых сетей на территории некоторых улиц Сестрорецка.

Как сообщает пресс-служба предприятия, на плотность и прочность проверят тепловые сети котельной, находящейся на улице Инструментальщиков, дома 8, лит. Е, и внутриквартальных распределительных сетей от 8 ЦТП.

Известно, что данная котельная предоставляет тепло и подачу горячей воды в 126 зданий Курортного района.

Проверка трубопроводов начнется в 9:00 на территории ограниченной несколькими улицами.

Инструментальщиков, Транспортной, Ново-Гагаринской, Токарева и Дубковским шоссе.

Стоит отметить, что котельная прекратит свою работу на 5 дней, с 16 по 20 августа. В это время подача горячей воды будет ограничена.

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