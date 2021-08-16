В России за сутки заразилось ковидом 21 000 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 21 000 человек.

Об этом стало известно сегодня, 16 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 млн 621 тыс. 601 человек.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 806 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 171 305 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 15 601 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 899 917 человек.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 383 случаев. Лидером стала Москва — 1 489 случаев. На третьем месте Московская область — 1 362.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый штамм коронавируса может появиться этой осенью.