В России создали материал для масок, за секунды убивающий COVID-19

Если человек надевает маску, то вероятность заразиться снижается в четыре раза. Фото: unsplash

Если человек надевает маску, то вероятность заразиться снижается в четыре раза. Фото: unsplash

Российские ученые изобрели новый материал для фильтров и масок «Ионит», способный за секунды убивать вирус, в том числе COVID-19.

Как пишут «Известия», защитный эффект от современных масок не стопроцентный, ведь они сделаны из материалов, задерживающих патогенную флору. Вирусы и бактерии накапливаются на поверхности маски, что грозит заражением.

А новый материал представляет собой нетканое полотно, в структуре которого «привиты» активные органические молекулы. Как рассказали разработчики из НПО «Здоровье нации», эти молекулы разрушают вирусы и бактерии. Если те попадают на поверхность материала. Причем эти молекулы с поверхности не испаряются, а воздействуют на бактерии, разрушая их структуру.

Как утверждают разработчики, носить такие маски комфортнее, чем обычные.

В ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора сообщили, что у материала высокие барьерные свойства. Его можно рекомендовать для создания одноразовой и многоразовой защитной одежды. Его можно применять для защитных масок, упаковок, постельного белья, одежды, говорят разработчики.

Маски на основе нового материала не относятся к категории опасных отходов. Их можно утилизировать с бытовым мусором.

Планируется, что в продажу такие маски поступят уже в 2021 году, хотя они будут довольно дороги.

К концу этого года будет завершена разработка нити из материала «Ионит». Их можно будет вшивать в сидения в общественном транспорте, автомобилях, в одежду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что каждый день в мире регистрируют новые случаи заболевания коронавирусом.

По данным на 16 августа, на Земле коронавирусом заразились 208 млн 79 тыс. 612 человек. Умерли от этой болезни с начала пандемии 4 млн 377 тыс. 156 человек.

На первом месте по числу зараженных – США (более 37 млн), на втором – Индия (более 32 млн), на третьем – Бразилия (более 20 млн).