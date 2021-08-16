В Кармадонском ущелье нашли тело 62-летней туристки из Ленобласти

Поиски женщины начались еще 10 августа, когда спасатели узнали, что селевой поток унес ее палатку у тропы на гору Казбек. Фото: пресс-служба Северо-Осетинского поискового отряда МЧС России

Поиски женщины начались еще 10 августа, когда спасатели узнали, что селевой поток унес ее палатку у тропы на гору Казбек. Фото: пресс-служба Северо-Осетинского поискового отряда МЧС России

В Северной Осетии обнаружили тело 62-летней туристки из Соснового Бора, которая погибла при сходе селевого потока в Кармадонском ущелье.

Как сообщила пресс-служба поискового отряда МЧС по Северной Осетии, жительницу Ленобласти обнаружили мертвой в пойме реки Геналдон неподалеку от бывшего санатория «Кармадон».

Поиски женщины начались еще 10 августа, когда спасатели узнали, что селевой поток унес ее палатку у тропы на гору Казбек. Однако из-за продолжающегося схода селевых масс с камнями и горными породами поиски велись неполноценно в течение нескольких дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что со дна Курильского озера на Камчатке достали тело пятого погибшего при крушении Ми-8. Ранее три тела удалось поднять в субботу, четвертое — в воскресенье.