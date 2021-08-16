На Камчатке достали тело пятого погибшего при крушении Ми-8

На Камчатке достали тело пятого погибшего при крушении Ми-8
Поиск пассажиров упавшего в Курильское озеро вертолета Ми-8. Фото: сайт правительства Камчатского края

Тело еще одного туриста, погибшего при крушении Ми-8 в озеро на Камчатке, достали на поверхность.

В понедельник, 16 августа, со дна Курильского озера было извлечено пятое тело, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС региона.

Ранее три тела удалось поднять в субботу, четвертое — в воскресенье.

Напомним, 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. На борту было три члена экипажа и 13 пассажиров. Шестеро пассажиров были из Петербурга, выжили из петербуржцев только трое. Всего спастись удалось восьми людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Камчатке подняли на берег одно из трех найденных тел погибших при крушении вертолета.

камчатка крушение ми-8


 

Новости партнеров
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минздраве назвали лучший период вакцинации от ковида
На Камчатке достали тело пятого погибшего при крушении Ми-8
В Пулково 16 августа нет задержанных рейсов
В Геленджике выпала четырехмесячная норма осадков
В затопленном анапском лагере забыли детей с инвалидностью
Число жертв землетрясения на Гаити достигло 1 297
Ученые: медитация ускоряет работу мозга
В Петербурге задержали высокопоставленного сотрудника таможни