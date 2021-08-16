На Камчатке достали тело пятого погибшего при крушении Ми-8

Тело еще одного туриста, погибшего при крушении Ми-8 в озеро на Камчатке, достали на поверхность.

В понедельник, 16 августа, со дна Курильского озера было извлечено пятое тело, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС региона.

Ранее три тела удалось поднять в субботу, четвертое — в воскресенье.

Напомним, 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. На борту было три члена экипажа и 13 пассажиров. Шестеро пассажиров были из Петербурга, выжили из петербуржцев только трое. Всего спастись удалось восьми людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Камчатке подняли на берег одно из трех найденных тел погибших при крушении вертолета.