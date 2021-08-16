Россиянам рассказали об особенности постковидного синдрома

Постковидные симптомы могут быть настоящей угрозой для дыхательной, нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Постковидные симптомы могут быть настоящей угрозой для дыхательной, нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Постковидный синдром может проявиться у переболевших в легкой форме или у людей, перенесших вирус бессимптомно, то есть спустя месяц. Об этом заявляет терапевт Екатерина Романова.

Так, симптомы могут проявится не сразу, а спустя 30 дней после заболевания. Конечно, это может сбить человека с толку. А возникшие симптомы переболевшие ковидом россияне связывают со многим, только не с ковидом, объясняет врач. Об этом сообщает Life.ru.

Постковидные симптомы могут быть настоящей угрозой для дыхательной, нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем. Романова отметила, что переболевшим ковидом важно отмечать любые изменения в своем организме и вовремя обращаться к врачу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти губернатор Александр Дрозденко подписал изменения в «антиковидное» постановление, частично отменяющее ограничения.