В Ленобласти отменили часть COVID-ограничений

В Ленобласти отменили часть COVID-ограничений
Дрозденко отменил некоторые ковидные ограничения. Фото: Администрация Ленинградской области

В Ленобласти губернатор Александр Дрозденко подписал изменения в «антиковидное» постановление, частично отменяющее ограничения.

Так, Киришский район переходит в красную зону, Кингисеппский – в желтую, Волховский – в зелёную. Об этом сообщили в областном правительстве.

Разрешается проведение массовых мероприятий до 500 человек в красной зоне, до 1000 – в желтой и до 3000 – в зеленой. Те же требования для спортивных мероприятий, но заполняемость не должна превышать 50%.

Во всей Ленобласти снимается запрет на работу ярмарок.

Кроме того, разрешается работа цирков шапито и детских игровых комнат, но с ограничениями по заполняемости.

Также власти уточнили количество учеников на школьных линейках. В красных зонах — до 500 школьников и родителей, в помещении – до 300, в желтой зоне – на открытом воздухе до 700 человек, в помещении – до 500, в зеленой – без ограничений численности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ковид-ограничения в Петербурге продлили до 29 августа.

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