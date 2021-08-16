Мясников предупредил о новом опасном штамме коронавируса

Бета-штамм особо устойчив к вакцинам и очень быстро распространяется. Фото: pixabay.com

Бета-штамм особо устойчив к вакцинам и очень быстро распространяется. Фото: pixabay.com

Осенью в России, как и по всему земному шару, может сильно распространиться южноафриканский штамм ковида «бета». Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор отметил, что этот штамм особо устойчив к вакцинам и очень быстро распространяется. Врач уверен, единственным способом избежать нового всплеска заболеваемости является прививка от ковида. Об этом сообщает «Россия-1».

Всемирная организация здравоохранения отметила, что сейчас в мире большую обеспокоенность вызывают британский, бразильский, южноафриканский и индийский штаммы. Некоторые из них продолжают мутировать.

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