Мясников предупредил о новом опасном штамме коронавируса

Мясников предупредил о новом опасном штамме коронавируса
Бета-штамм особо устойчив к вакцинам и очень быстро распространяется. Фото: pixabay.com

Осенью в России, как и по всему земному шару, может сильно распространиться южноафриканский штамм ковида «бета». Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор отметил, что этот штамм особо устойчив к вакцинам и очень быстро распространяется. Врач уверен, единственным способом избежать нового всплеска заболеваемости является прививка от ковида. Об этом сообщает «Россия-1».

Всемирная организация здравоохранения отметила, что сейчас в мире большую обеспокоенность вызывают британский, бразильский, южноафриканский и индийский штаммы. Некоторые из них продолжают мутировать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Александр Беглов рассказал, что изменилось в ситуации с коронавирусной инфекцией в Петербурге за прошлую неделю. Градоначальник заявил в эфире «Радио России», что минувшая неделя стала очень важной для

Александр Мясников бета-штамм коронавирус мутация Россия


 

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