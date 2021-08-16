Онищенко рассказал о совмещении прививок от коронавируса и гриппа

Онищенко рассказал о совмещении прививок от коронавируса и гриппа
Со следующей недели нужно начинать прививочную кампанию от гриппа. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вакцинация от гриппа этой осенью совпадет с прививочной кампанией против ковида. Об этом заявил бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Так, он считает, что со следующей недели нужно начинать прививочную кампанию от гриппа и вакцинировать не менее 70 миллионов россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

В других случаях допускается одновременное введение двух вакцин, однако на вакцины против ковида, учитывая их новизну и неопределенность многих вопросов, это не распространяется, отметил Онищенко. Он уверен, такое решение не может быть принято, так как пока нет никаких объективных результатов исследований на этот счет.

Онищенко считает, что вакцинировать от гриппа нужно, прежде всего, тех, кто уже переболел ковидом, и тех, кто завершил полный курс вакцинации против вируса месяц и более назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осенью в России, как и по всему земному шару, может сильно распространиться южноафриканский штамм ковида «бета». Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

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