Врач Чурадзе: за год можно переболеть COVID-19 до десяти раз

Так, зарегистрированы случаи заражения ковидом через один-два месяца после болезни. Есть случаи, когда за год россияне до десяти раз заболевали, но это было крайне редко. За год очень даже возможно несколько раз заболеть ковидом. Два-три раза, уточняет эксперт. Об этом сообщает Sputnik.