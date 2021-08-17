Врач Чурадзе: за год можно переболеть COVID-19 до десяти раз

Как часто люди могут заражаться ковидом и чем отличается течение болезни при первичном заражении от других, рассказал врач Борис Чурадзе.
Так, зарегистрированы случаи заражения ковидом через один-два месяца после болезни. Есть случаи, когда за год россияне до десяти раз заболевали, но это было крайне редко. За год очень даже возможно несколько раз заболеть ковидом. Два-три раза, уточняет эксперт. Об этом сообщает Sputnik.
Врач отметил, что при повторном заражении тем же штаммом в подавляющем большинстве случаев заболевание протекает значительно легче, однако бывает и наоборот.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что постковидный синдром может проявиться у переболевших в легкой форме или у людей, перенесших вирус бессимптомно, то есть спустя месяц. Об этом заявляет терапевт Екатерина Романова.