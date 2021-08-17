Коронавирус за сутки подхватили еще 1 156 петербуржцев

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки COVID-19 заболели 1 156 человек.

Об этом сегодня, 17 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Город спустился на третью строчку рейтинга по заболеваемости коронавирусом среди регионов Российской Федерации.

По суточному показателю лидером антирейтинга стала Москва — 2 006 случаев заражения. На втором месте Московская область — 1 328 зараженных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что минувшая неделя стала очень важной для Северной столицы в борьбе с пандемией. В начале августа городу удалось достичь положительной динамики по основным эпидемическим показателям.