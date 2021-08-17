В Ленобласти коронавирусом заразились еще 230 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 230 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 17 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 60 072 случая ковида. При этом выздоровели 48 669 пациентов, в том числе 92 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 14 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 362.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1 156 случаев. Лидером стала Москва — 2 006 случаев. На втором месте Московская область — 1 328. Ленобласть заняла 33-ю строчку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти губернатор Александр Дрозденко подписал изменения в «антиковидное» постановление, частично отменяющее ограничения.