Минпросвещения исключило принудительную российских учителей

Минпросвещения исключило принудительную российских учителей
Вакцинации в принудительном порядке детей и педагогического состава в школах не будет. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Принудительной вакцинации от коронавируса учителей в школах не будет. Об этом сообщили на сайте Министерства просвещения России.

Соответствующее заявление подтверждает отсутствие в Трудовом кодексе РФ статьи об увольнении за отказ от прививки.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации или санкций при отказе от прививки в отношении учащихся и педагогов школ и колледжей.

Кравцов напомнил, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях и этот вопрос находится на постоянном контроле Министерства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о порядке оформления медицинского отвода от вакцинации от коронавируса.

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