Минпросвещения исключило принудительную российских учителей

Принудительной вакцинации от коронавируса учителей в школах не будет. Об этом сообщили на сайте Министерства просвещения России.
Соответствующее заявление подтверждает отсутствие в Трудовом кодексе РФ статьи об увольнении за отказ от прививки.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации или санкций при отказе от прививки в отношении учащихся и педагогов школ и колледжей.
Кравцов напомнил, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях и этот вопрос находится на постоянном контроле Министерства.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о порядке оформления медицинского отвода от вакцинации от коронавируса.