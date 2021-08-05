В Ленобласти учителей обязали сдавать ПЦР-тест перед 1 сентября

В Ленобласти учителей обязали сдавать ПЦР-тест перед 1 сентября
Учителям нужно предоставлять отрицательный ПЦР-тест перед Днем знаний. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

В Ленинградской области власти внесли изменения в предыдущее «антиковидное» постановление в части случаев, когда учителям нужно сдавать тест на коронавирус.

Об этом 5 августа сообщили в областном правительстве. Согласно документу, учителям нужно предоставлять отрицательный ПЦР-тест перед Днем знаний, сразу после отпуска, больничного или прохождения самоизоляции. Результаты теста должны быть получены не ранее, чем за 72 часа до выхода на работу.

Власти внесли такие уточнения в постановление правительства Ленобласти от 13 августа 2020 года «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленобласть продлила «антиковидные» ограничения.

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