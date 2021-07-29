Ленобласть продлила «антиковидные» ограничения

Ленобластиь продлила ограничения в связи с неблагоприятной эпидобстановкой. Фото: lenobl.ru/ru

Ленобластиь продлила ограничения в связи с неблагоприятной эпидобстановкой. Фото: lenobl.ru/ru

В Ленинградской области губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко подписал постановление, в котором сообщается об изменениях, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ограничения вступают в силу с 29 июля.

До 15 августа в Ленобласти продлили запрет на проведение любых массовых мероприятий, которые планировалось организовать в «красной» зоне.

Кроме этого, в «красной» зоне до 1 сентября приостанавливается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в которых предполагается зритель.

Также, в «зеленой» зоне вводится ограничения на семейные торжества в кафе и ресторанах. Стать гостем банкета смогут не более 50 человек. Позвать еще кого-то на мероприятие возможно лишь при наличии справки или отрицательного теста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава 47-го региона Александр Дрозденко на заседании областного штаба по нераспространению коронавируса дал поручение временно ограничить работу передвижных шапито цирков.