Врач предсказал сроки четвертой волны коронавируса в России

Научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал, когда ожидать четвертой волны коронавирусной инфекции. По мнению ученого, очередной подъем заболеваемости ждет Россию в ноябре.

По словам эксперта, в Европе признаки четвёртой волны наблюдают уже сейчас. До России вспышка дойдёт в течение трех месяцев, то есть скорее всего очередной подъем заболеваемости придется на ноябрь. При этом ученый затрудняется сказать, будет ли бушевать «йота» или, возможно, её перебьет другой штамм, рассказал Чумаков порталу URA.RU.

Распространение «йота»-штамма в России зависит от того, когда новый тип вируса попадет в страну. Вирусолог также подчеркнул, что данный вариант коронавирусной инфекции может не прижиться в нашей географии и, более того, вовсе не попасть на территорию РФ. Избежать этого можно при активных темпах вакцинации.

В то же время доктор биологических наук и сотрудник Института вирусологии имени Д. И. Ивановского Александр Бутенко отмечает склонность коронавируса к быстрому мутированию.

«Чем больше это изучается, чем больше молекулярных генетических исследований проводится, чем больше этот процесс продолжается в человеческой популяции, тем больше будет постоянное количество этих генетических вариантов», — заявил эксперт.

Ученый предполагает, что пандемия пойдет на спад лишь после массовой вакцинации, достижении иммунитета после перенесенной инфекции у 50%, а вакцины станут поливалентными — то есть, будут работать против нескольких штаммов вируса.

На сегодняшний день проблема появления новых вариантов COVID-19 — главная проблема, замедляющая победу над болезнью и провоцирующая все новые «волны» заболеваемости.