У кассира Сбербанка, укравшего 12 млн рублей, изъяли все деньги

Кассир Сбербанка, которому удалось украсть 12 млн рублей, намеревался уехать из России. Однако его поймали, а похищенное изъяли.

РИА Новости пишут, ссылаясь на информацию от кредитной организации, что все то, что присвоил себе работник Сбербанка сумели изъять. Таким образом денежные средства клиентов не пострадали.

16 августа стало известно о том, что полиция поймала того самого кассира, который украл деньги из банка. Он пытался покинуть РФ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Задержанный признал себя виновным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центробанке предупредили о новом виде мошенничества.