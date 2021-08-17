На территории бывшей фабрики «Скороход» появится исторический квартал

Группа компаний «Красная стрела» выкупила часть площади на территории, где ранее располагалась обувная фабрика «Скороход». Теперь там появится исторический квартал.

В Петербурге во вторник, 17 августа, стало известно, из сообщения от ГК «Красная стрела», о новой сделке.

Компания купила у «Охта групп» два здания площадью 20 300 квадратных метров в лофт-квартале «Скороход», находящейся по Заставской улице дома 33.

Там, где ранее была фабрика появится пешеходная улица, усыпанная ресторанами и магазинами. Горожан порадуют мощеные дворики, lounge-зоны, арт-объекты, спортивные и детские площадки.

Эксперты предполагают, что стоимость контракта составила более 2 млрд рублей, сообщает «Деловой Петербург».

Реализировать проект начали ещё в 2020 году. Закончить предполагают в 2025 году. Общий объём инвестиций составит порядка 6 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2025 году оранжереи Таврического станут общественным пространством.