В 2025 году оранжереи Таврического станут общественным пространством

В 2025 году оранжереи Таврического станут общественным пространством
Заброшенные оранжереи Таврического сада станут общественным пространством, где будут организованы секции для детей. Фото: Pixabay

В Петербурге, в реконструированных оранжереях Таврического сада, появится новое общественное пространство. Оно откроется в июле 2025 года.

Об этом стало ясно после заявления градоначальника Петербурга Александра Беглова на рабочем совещании с членами городского правительства.

На встрече решили предоставить Фонду «Газпром социальные инициативы» два земельных участка. Их общая площадь равна более чем 28 тыс. квадратных метров.

Так, на Потемкинской улице реализуют инвестиционный проект по реконструкции оранжерей Таврического сада.

Беглов отметил, что теперь еще одна заброшенная территория в центре города станет местом притяжения петербуржцев и гостей города.

Там будут проводить выставки, концерты, представления, а также начнут свою работу детские развивающие секции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что до конца года в Петербурге благоустроят 42 общественных пространства.

новости СПб общественное пространство оранжереи таврического сада


 

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