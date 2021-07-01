До конца года в Петербурге благоустроят 42 общественных пространства

В Петербурге в этом году планируется благоустроить 42 общественных пространства. На работы Смольный выделил 2,4 млрд рублей.

За благоустройство 30 общественных пространств будут отвечать районные администрации, а за 12 — комитет по благоустройству Петербурга.

Как сообщили в Смольном, среди прочего запланировано благоустройство набережной реки Оккервиль, второй этап работ на набережной ереки Охты и второй этап на территории Заневского и Бестужевского парка. Кроме того, продолжится благоустройство территории у Суздальских озер. Также приведут в порядок пространство перед Российской национальной библиотекой.

Сейчас готовятся проекты еще 27 объектов благоустройства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители отказались от спортивных площадок в пользу травы на набережной реки Карповки.