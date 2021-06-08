Благоустройство набережной Карповки: жители отказались от спортивных площадок в пользу травы

В 2022 году начнется благоустройство набережной реки Карповки между Карповским и Барочным мостами.

Как сообщили в администрации Петроградского района, после благоустройства набережная реки Карповки получит новый облик и новое экопространство с многолетними травами.

Жители Петроградки участвуют при создании всех проектов благоустройства набережной. На участке между Карповским и Барочным мостами петербуржцы решили отказаться от развлечений в пользу природы. Там хотели устроить спортивные и игровые зоны, но горожане выбрали луговой газон из разнотравья, где можно было бы устраивать пикники.

На набережной появятся три декинговые площадки: одна из них – с амфитеатром и ступенями к воде, две другие — с шезлонгами и гамаками. Вдоль набережной высадят кусты, чтобы разделить прогулочную зону от проезжей части.

Сейчас проект находится на стадии согласования. Работы начнутся в 2022 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы парки, которые петербуржцы выбрали для благоустройства в 2022 году.