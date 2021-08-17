ТОП-3 знаков Зодиака, которых ждет успех в ближайшие 10 лет

Gazeta.SPb рассказывает, какие знаки Зодиака обречены на успех в ближайшее десятилетие. Это Овны, Львы и Стрельцы.

Такая удача выпала им благодаря сочетанию планет и личным качествам, присущим этим знакам.

Во все времена люди хотели знать, что их ждет и приоткрыть завесу будущего. Наука астрология во многом этому помогает. Астрологи знают, как сочетание планет может менять человеческую жизнь.

Овны. Вселенная ждет, что Овны докажут: они достойны счастья. Первые пять лет звезды к Овнам будут присматриваться. Если этот целеустремленный знак Зодиака войдет в струю и не подведет сам себя, следующие пять лет пройдут для Овнов очень успешно и в личном, и в финансовом плане.

Львы. Царственный знак Зодиака получит в следующие десять лет все блага — и карьеру, и счастье в личной жизни, путешествия, возможно, новое интересное место жительства. Так что можно расслабиться и наслаждаться.

Стрельцы. Этому знаку Зодиака придется потрудиться. Но за это будет награда — карьерные успехи, решение всех старых проблем.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, каким знакам Зодиака до конца лета может еще повезти. У кого-то исполнятся все жаления, кто-то легко достигнет поставленных целей.

Эти счастливчики — Раки, Львы, Весы и Стрельцы. Так, Ракам звезды советуют расслабиться — у них получится все, чего бы они ни пожелали и за что бы ни взялись. Им будет бесконечно везти. У Львов тоже наступит белая полоса. Желания будут осуществляться сами собой, им пророчат интересные знакомства и знаковые встречи.

Весы должны осознать, что главные в их жизни — это они сами. Как только они перестанут беспокоиться, что думают по их поводу другие, удача тут же повернется к ним лицом. А Стрельцы смогут закончить старые проекты и получить вознаграждение. Главное не отвлекаться и поднять планку.

Также напомним, стало известно, какие знаки Зодиака могут вас обмануть. Среди 13 знаков Зодиака есть пять, с которыми надо быть настороже.