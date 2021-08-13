Четыре знака Зодиака, которым крупно повезет до конца лета

У представителей нескольких знаков Зодиака есть серьезная возможность успеть поймать удачу за хвост еще до конца лета. Одним обещают исполнение всех желаний, другим – бесконечное везение, а кому-то легкого достижения целей.

Окончание лета будет крайне приятным для Раков. Отпустите ситуацию – звезды благоволят вам. За что бы вы ни взялись в августе, вы везде добьетесь успеха. Бесконечное везение будет постоянным вашим спутником. Добиться желаемого вы сможете и в личной жизни, и на работе. Вас наполняет сила, энергия и энтузиазм. Воспользуйтесь этим, чтобы попробовать что-нибудь новое.

Энергия в августе наполняет и Львов. В их жизни, наконец, наступила белая полоса. В какой-то момент вам может даже показаться, что какой-то чудотворец исполняет все ваши капризы. Желания осуществляются одно за другим. Если у вас еще не было знаковых встреч, ждите. Многообещающие знакомства обязательно будут в августе. Только не бросайтесь во все тяжкие, чтобы удача не отвернулась от вас.

Неприятности закончились и в жизни Весов. Сейчас можно расслабиться – вас отпустит тревога из-за пустяков, вы перестанете беспокоиться о том, что думают другие. Весы все-таки смогут понять, что они должны быть у себя на первом месте. Осознание этого приведет представителей знака к тому, что они начнут быстро принимать правильные решения. Как результат — ваши цели начнут реализовываться.

Успех в любых делах звезды в августе обещают и Стрельцам. Настало время, чтобы завершить старые проекты и получить прибыль. Чтобы получить бонусы и закончить работу, научитесь расставлять приоритеты. Вам не следует отвлекаться на посторонние вопросы и думать, что все разрешится само собой. Поднимите планку и не пожалеете.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, представители каких знаков Зодиака разводятся чаще всего. Многие из них – импульсивные ревнивцы.