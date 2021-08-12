Импульсивные ревнивцы: какие знаки Зодиака разводятся чаще всего

К счастью или к сожалению, сегодня развод — не редкость среди самых разных людей. Однако астрологи утверждают, что определенные знаки Зодиака склонны к расторжению брака больше других.

Наименее стабильны в отношениях, как выяснилось, Овны, Стрельцы, Водолеи, Козероги и Близнецы. Первые нередко ведут себя как настоящие «тираны», ограничивая свободу партнера и не считаясь с его личными границами. Кроме того, Овны всегда уверены в своей правоте и могут контролировать каждое действие избранника или избранницы.

Импульсивные Стрельцы, наоборот, слишком увлечены своей свободой. Они эмоциональны и склонны к поспешным решениям, из-за чего впоследствии могут разочароваться в своем выборе. Как правило, прожив в браке некоторое время, Стрельцы теряют интерес к партнеру и мотивацию развивать отношения.

Похожая проблема преследует Водолеев. Главные жизненные ценности представителей этого знака — независимость и свобода, поэтому они как от огня бегут от всех, кто, как им кажется, оказывает давление на яркую личность и индивидуальность Водолея. Кроме того, Водолеи своеобразно ведут себя в отношениях, иногда будто бы погружаясь в собственный вымышленный мир. В такие моменты партнеру слишком сложно коммуницировать с «воздушным» знаком.

Трудоголики-Козероги настолько самоотверженно погружаются в работу, что могут забыть о второй половинке, которая страдает без внимания. Если такое положение вещей не меняется длительное время — партнер обычно предпочитает расторгнуть отношения, передает «Московский комсомолец».