В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться собранными грибами

Безусловно съедобными грибами являются лишь три вида: белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Их можно употреблять в пищу без предварительной кулинарной обработки. Фото: pixabay

Безусловно съедобными грибами являются лишь три вида: белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Их можно употреблять в пищу без предварительной кулинарной обработки. Фото: pixabay

Собирать грибы — распространённое увлечение, вот только не все задумываются о его возможных последствиях. В России, к примеру, ежегодно регистрируют около тысячи случаев отравления грибами, из которых почти 30 оборачиваются смертью. О правилах безопасности при сборе грибов и их приготовлении рассказали эксперты Роспотребнадзора.

Как правило трагические случаи отравления вызваны тем, что люди, готовя грибы, обладали недостаточной информацией о них. Так, кто-то собирал грибы у дороги, где они впитывают в себя соли тяжелых металлов и ядохимикаты, или в обработанных пестицидами местах. Другие не боятся срывать незнакомые грибы или путают настоящий гриб с ложным.

Во избежание неприятных и опасных последствий для организма, в Роспотребнадзоре рекомендуют собирать только хорошо знакомые виды грибов в экологически чистых районах. По возвращении домой грибы обязательно следует перебрать: возможно, в корзину случайно попал ядовитый, перезревший, испорченный или червивый гриб. Откладывать готовку также не стоит: грибы довольно быстро портятся.

Тара, в которую собирают грибы, также имеет большое значение: в ведрах и полиэтиленовых пакетах они быстрее становятся несъедобными и нередко лишаются ножек, что затрудняет последующую сортировку. Категорически нельзя не только пробовать грибы в процессе сбора и готовить спустя сутки и более после среза, но и мариновать или солить их в оцинкованной и глиняной посуде.

Эксперты ведомства также призывают не покупать грибы в несанкционированных торговых точках, поскольку представленный там товар, скорее всего, не проходил никаких экспертиз. Покупая грибы в магазине, тоже не стоит расслабляться: нужно обязательно проверить, что они не испортились, находятся в целой упаковке и снабжены вкладышем с исчерпывающей информацией о товаре.

Наконец, в Роспотребнадзоре напоминают, что единственными съедобными грибами, которые можно употребить в пищу без термической или другой кулинарной обработки, являются только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. В случае с этим продуктом всегда лучше заранее проявить осторожность и бдительность: здоровье важнее «улова».