Петербуржцы сдали на переработку в МегаФон тонну старых гаджетов

Петербуржцы сдали на переработку в МегаФон тонну старых гаджетов
В салоны связи МегаФона сдали почти 11 тысяч старых телефонов. Фото: Baltphoto/Антон Ваганов

Жители Северо-Запада сдали на утилизацию в салоны связи МегаФона почти 11 тысяч старых телефонов. В итоге на переработку отправилось больше тонны пластика, стекла, стали и лития. Такими данными поделился оператор, изучив промежуточные итоги программы trade-in.

Traid-in дает возможность без потери времени сдать старое устройство и сэкономить на покупке нового, при этом решить проблему электронного мусора. Как отмечают в МегаФоне, интерес к этой программе растет все больше с каждым годом. Так, только в 2021-ом компания приняла почти на треть больше старых гаджетов, чем в прошлом. При этом летом в салоны связи приносили в 1,5 раза больше мобильных устройств, чем весной.

Самыми активными и сознательными оказались жители трех регионов Северо-Запада, которые отправили на утилизацию:

  • свыше 6 тысяч устройств в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
  • около 700 телефонов в Архангельском области;
  • чуть более 600 гаджетов в Вологодском регионе;

Чаще всего сдавали устройства Samsung (свыше 60%) и Apple (более 8%). При этом взамен покупатели вновь выбирали прежнюю, полюбившуюся марку смартфона, но уже с более усовершенствованными характеристиками. Среди самых востребованных моделей – Samsung Galaxy (M21, M31s, F51), iPhone 12 128GB и Honor 10X Lite. В июле к списку фаворитов добавилась еще новинка рынка Realme 8 5G.

Средняя стоимость смартфона в trade-in составила 18 тысяч рублей. Причем каждый четвертый смартфон покупали в кредит или рассрочку, а среди яблочных гаджетов доля такого способа покупки еще выше и составляет в Северо-Западном регионе почти 40%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МегаФон запускает тариф «Первый Семейный».

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