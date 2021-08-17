Кардиолог объяснил, как прививаться людям с гипертонией

Кардиолог объяснил, как прививаться людям с гипертонией
Вакцинированные перенесут коронавирус в более легкой форме или не заболеют вовсе. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Кардиолог Сергей Антипов рассказал, как вакцинироваться от коронавируса пациентам, страдающих болезнями сердца.

Об этом сообщается на сайте Томской областной клинической больницы.

По словам Антипова, у людей с гипертонией и ишемической болезнью сердца повышается риск тяжелого течения коронавируса. Ковид может вдвойне усугубить их состояние, а также привести к таким негативным последствиям, как развитию инфаркта, инсульта или сгущению крови.

Поэтому, как считает врач, страдающим болезнями сердца нужно прививаться. Вакцинированные перенесут коронавирус в более легкой форме или не заболеют вовсе.

Он отметил, что после вакцинации в качестве побочных эффектов могут возникнуть повышение температуры и ломота в мышцах. Однако это несравнимо с рисками, угрожающими не привитым людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, почему нельзя прививаться от коронавируса после простуды.

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