Почему нельзя прививаться от коронавируса после простуды

В течение месяца после перенесенной простуды лучше не проходить вакцинацию от коронавируса. Такое мнение выразил врач-иимунолог Владимир Болибок. По его словам, это связано с тем, что человек может тяжелее среагировать на иммунизацию.

Так, у пациента может подняться температура, а он спишет это на поствакцинальный симптом, сообщил Болибок в беседе с информагентством URA.RU.

Со своей стороны доктор медицинских наук, врач-иммунолог Наталья Калинина отметила, что простуда не всегда может служить причиной медотвода от прививки. Совсем необязательно, что после ОРЗ реакция на вакцинацию от коронавируса будет тяжелее. Ведь и у абсолютно здоровых граждан может быть очень тяжелая реакция на вакцины, не только против COVID-19.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что российские ученые создали уникальный новый материал для защитных масок «Ионит», который может за секунды убить коронавирус.

Известно, что изготавливаемые сейчас маски не до конца защищают от COVID-19. Ведь они созданы из материала, на котором могут накапливаться вирусы и бактерии. А в структуру нового материала «вплетены» органические молекулы, активно разрушающие вирусы. И, по уверениям разработчиков, носить такие маски комфортнее.

Напомним, недавно телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что, похоже, коронавирус останется с нами навсегда, но со временем мутирует в обычную простуду.

Также он несколько удивился, что на фоне коронавируса все словно подзабыли о гриппе. А ведь в сочетании с COVID-19 он может привести к серьезным последствиям.

По словам Мясникова, в первую волну коронавируса у 25% больных ковидом находили еще и вирус гриппа. Он посоветовал в качестве профилактики употреблять интерфероны.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 20 тыс. 958 человек. С начала пандемии всего в России коронавирусом заболели 6 млн 642 тыс. 559 человек.

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков полагает, что четвертая волна коронавирусной инфекции накроет Россию уже в ноябре. По его словам, в Европе уже налюдают признаки четвертой волны.