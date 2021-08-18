Петербуржцев предупредили о раннем наступлении осени

Петербуржцев предупредили о раннем наступлении осени
Ранняя осень придет на Северо-Запад. Фото: pixabay.com

Метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал жителям страны, что в центральной части России через несколько дней будет понижаться температура, появятся первые признаки осени.

Среднесуточная температура намечается около +15 градусов. Лето уже не вернется, отметил Старков. Так, уже на следующей неделе в столице будет +16 днем и +11 градусов ночью. Об этом сообщают «Известия».

Ранняя осень придет на Северо-Запад, в первую очередь в Северную столицу — Петербург. При этом в Краснодарском крае и Крыму первый осенний месяц будет теплым. Лето продолжится в Сибири и Дальнем Востоке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что облаков в небе над Петербургом пока довольно много и местами еще пройдут небольшие дожди, станет прохладнее. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

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