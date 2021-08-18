В среду петербуржцев ожидают сильный ветер, дожди и до +23 градусов

Облаков в небе над Петербургом пока довольно много и местами еще пройдут небольшие дожди, станет прохладнее. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В среду, 18 августа, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться тыловой частью циклона. Температура воздуха составит +21…+23 градуса, в Ленобласти потеплеет до +24.

Порывистый южный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать.

В последующие три дня в Северной столице местами пройдет кратковременные дожди, температура воздуха составит +19…+21 градус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области вновь облачно. Прояснения будут, но не часто. Почти всех жителей 47-ого региона ждут кратковременные дожди.